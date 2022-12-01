В пятницу в Челябинской области – мороз, высокое давление, без осадков

В пятницу, второго декабря, в Челябинской области ожидается морозная погода на фоне очень высокого атмосферного давления, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – до минус 22-24 градуса, по области – минус 21-26 градусов, в южных районах теплее – до минус 18 градусов.

Днем в Челябинске минус 15-17 градусов, по области – минус 13-18 градусов.

Ветер северный, северо-восточный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление на 17 единиц выше нормы – 759, в течение суток оно еще повысится и достигнет 763 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца в 8 часов 56 минут, зайдет в 16 часов 29 минут. Долгота светового дня – 7 часов 33 минуты. Луна растущая.

По народному календарю второго декабря - Авдей Радетель.

На Авдея опасались выходить на улицу. «Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет», - говорили люди. Они старались сидеть дома, поближе к теплой печке, и пить горячие напитки, чтобы уберечься от простуды.

Именины в этот день: Авдей, Адриан, Александр, Валентин, Вениамин, Геннадий, Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иларион, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Порфирий, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Филарет, Яков.