В пятницу в Челябинской области похолодает, усилится ветер, пройдет дождь со снегом

В пятницу, 14 апреля, в южных районах Челябинской области ожидается замерзающий дождь, переходящий в снег, гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега на провода), местами сильные. При этом в отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 7-9 градусов, по области – минус 4-9 градусов, при прояснении – до минус 13 градусов, на юге – до плюс одного градуса.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают от ноля до минус двух градуса. По области – от плюс одного до минус четырех градусов.

Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду, отдельные порывы 20-25 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 745 миллиметров ртутного столба, что на три единицы выше нормативного значения. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 5 часов 52 минуты, заход - в 19 часов 57 минут. Долгота светового дня – 14 часов 5 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 14 апреля – Марья Пустые щи.

О том, какими будут травы летом, тоже можно было узнать на Марию Египетскую. Если вода широко разольется - то луга будут зелеными и буйными. Также смотрели на реки: если лед сходит легко и быстро - то весь год будет легким, хорошим. Если же образуются ледяные заторы - год выдастся тяжелым. В любом случае, подо льдом реки уже не останутся: «Лед ломается хрясно - ходить опасно».

Именины в этот день: Ефим, Иван, Макар, Мария, Сергей.