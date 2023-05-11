11.05.2023
Справедливороссы уверены: исполнение бюджета требует нестандартных решений
11.05.2023
Начальник полиции из Златоуста будет наводить порядок в Еманжелинском районе
11.05.2023
Южноуральцам нет равных в смешанных единоборствах
11.05.2023
Неуловимые руководители: «Вайлдберриз» - работодатель через приложение
11.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 12 мая (18+)
11.05.2023
Ну и что, что не было прав: жительница Саткинского района обложила матом сотрудника ГИБДД
В пятницу в Челябинской области прогнозируют дожди
В Свято-Казанском женском монастыре Троицка зацвела сакура
11.05.2023
В Челябинск к празднику Святой Троицы привезут частицу мощей Георгия Победоносца
10.05.2023
Челябинск и ряд городов области остаются в дымке, ПДК вредных веществ превышена
10.05.2023
Южноуральцы с размахом отмечают День Победы
09.05.2023
АФИША праздничных мероприятий ко Дню Победы в городах Челябинской области
05.05.2023