В пятницу в Челябинской области прогнозируют дожди

В пятницу, 12 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве районов пройдут небольшие дожди, на юге и крайнем западе до умеренных. Ночью в отдельных районах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 2-4 градуса, по области – плюс 1-6 градусов, местами заморозки до минус пяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 13-15 градусов, по области – плюс 11-16 градусов, при натекании облачности будет прохладнее – плюс 7-12 градусов.

Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение ночи оно повысится до 746 миллиметров ртутного столба, днем понизится до 742 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле слабо возмущенное.

Восход солнца - в четыре часа 49 минут, заход - в 20 часов 52 минуты. Долгота светового дня - 16 часов три минуты. Луна убывающая.

По народному календарю 12 мая – Девять целителей.

По народным поверьям, девять мучеников помогают при телесных болезнях и эпидемиях. Поэтому и сам их день считается днем целителей. В это время полагалось произнести специальный заговор от девяти напастей. Он звучит так: «Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили; чтобы человек был от земли чист, от воды светел». Был и такой обычай: нужно было в полдень выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру. После этого здоровья должно было прибавиться на целый год.