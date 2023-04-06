В пятницу в Челябинской области температура понизится, давление повысится, ветер усилится

В пятницу, седьмого апреля, в Челябинской области ожидается понижение температуры воздуха и усиление ветра. В отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на юго-западе до умеренных, местами гололедные явления. В Челябинске – без существенных осадков. Атмосферное давление за сутки поднимется сразу на 12 единиц.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 3-5 градусов, по области – минус 2-7 градусов, на юге региона - до плюс двух градусов. В ночь на субботу будет еще холоднее – минус 6-11 градусов.

Днем синоптики обещают в Челябинске плюс 6-8 градусов, по области – минус 2-7 градусов, на юге региона- до плюс двух градусов.

Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду, местами порывы будут достигать 13-18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 750 миллиметров ртутного столба, что на восемь единиц выше нормативного значения. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в шесть часов 10 минут, заход - в 19 часов 43 минуты. Долгота светового дня - 13 часов 33 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю седьмого апреля – Благовещение, Бабий праздник.

По народному верованию, в день Благовещенья сам Бог благословляет землю и всё, что на ней растёт. В связи с этим появилась традиция освящать накануне праздника или в сам праздник семена, предназначенные для посева. Сеять их нужно было обязательно вовремя. «Кто рано сеет - семян не теряет», - говорили в народе.

Наблюдали за погодой. Говорили: если на Благовещенье дождь - родится рожь, а если гроза- будет урожай орехов.

Именины в этот день: Савва, Тихон.