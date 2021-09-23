В пятницу в Челябинской области тепло и без осадков

В пятницу, 24 сентября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в большинстве районов прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

В восточной половине области местами сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность, в юго-западных районах - высокая пожарная опасность.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – около ноля градусов, на почве – до минус двух градусов, по области – до минус пяти градусов, в низинах – до минус восьми градусов.

Днем в Челябинске воздух прогреется до плюс 14-16 градусов, по области – плюс 13-18 градусов.

Ветер юго-восточный, южный 2-7 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 748 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Солнце взошло в 6 часов 42 минуты, зайдет в 18 часов 48 минут. Долгота светового дня – 12 часов 7 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 24 сентября Федорины вечерки.

На Руси на Федору (Феодору) отмечали третью встречу осени. «Всякое лето кончается, осень начинается», - говорили в народе. В это время вовсю шли дожди, начиналась слякоть. Поэтому про святую шутили: «Федора - замочи хвост». Вспоминали еще один Федорин день - зимний: «Две Федоры в году. Осенняя Федора подол подтыкает, а зимняя Федора платком рыло закрывает».

Именины в этот день: Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия, Ия, Карп, Лев, Николай, Петр, Роман, Сергей, Федора.