В пятницу в Челябинской области тепло и без осадков

В пятницу, 15 октября, в Челябинской области ожидается теплая погода, преимущественно без осадков. В северо-восточных районах местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – до плюс двух градусов, по области – от минус двух до плюс трех градусов, в низинах – до минус пяти градусов.

В дневные часы синоптики обещают плюс 13-15 градусов, по области – плюс 12-17 градусов.

Ветер юго-восточный, южный ночью 2-7 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 755 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 749 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 7 часов 23 минуты, зайдет в 17 часов 56 минут. Долгота светового дня – 10 часов 33 минуты. Луна растущая.

По народному календарю 15 октября - Куприян и Устинья.

Эта дата на Руси считалась днем очищения от наваждений и избавления от злых духов. Девушки на Куприяна собирались на вечерки, но не играли и не веселились. Вместо этого занимались рукоделием, а за работой пели грустные песни.

Именины в этот день: Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор.