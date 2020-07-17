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В пятницу в Челябинской области жара, на крайнем западе - дожди

Погода
Сегодня, 09:51
Автор: 
Олеся Денисова

В пятницу, 17 июля, в Челябинской области ожидается аномально жаркая погода, в крайне западных районах региона возможны небольшие дожди, грозы. В Челябинске – без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс  градусов, влажность воздуха 91%, ветер метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 35-37 градусов, по области – плюс 33-38 градусов. Ночью – плюс 18-26 градуса, в низинах прохладнее - до плюс 13 градусов.

Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду, днём местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в течение дня оно понизится до 738 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часа 37 минут, заход - в 21 час 24 минуты. Долгота светового дня - 16 часов 47 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – Андрей Налива.

Наливой преподобного Андрея на Руси прозвали за то, что к его именинам на полях наливаются озимые культуры. «Озимы в наливах дошли», — замечали люди. Также почитали овес, о котором уважительно говорили: «Батюшка овес до половины урос». Зато гречиха только-только начинала всходить.

По погоде судили: «Каков Андрей Налива - таков и Калинник (11 августа)». Если же на Андрея появлялись на деревьях желтые листья, это предвещало раннюю осень.

Именины в этот день: Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Богдан, Георгий, Дмитрий, Ефим, Мария, Марк, Марфа, Михаил, Николай, Ольга, Савва, Татьяна, Федор, Федот.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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