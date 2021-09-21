В среду в Челябинской области без осадков

В среду, 22 сентября, в Челябинской области ожидается малооблачная погода, без осадков, ночью и утром местами туманы. В ночные часы в большинстве районов прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

В восточной половине региона местами сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность, в юго-западных районах - высокая пожарная опасность (.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – от минус одного до плюс одного градуса, по области – до минус пяти градусов, в восточных районах – до плюс трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 10-12 градусов. По области – плюс 8-13 градуса, в южных районах – до плюс 16 градусов.

Ветер ночью неустойчивый 1-6 метров в секунду, днём северной четверти 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба, в течение ночи оно понизится до 744 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 37 минут, заход - в 18 часов 56 минут. Долгота светового дня - 12 часов 18 минут. Полнолуние.

По народному календарю – Аким и Анна.

День Акима (Иоакима) и Анны, который является попразднеством Рождества Богородицы, на Руси называли еще Днем рожениц. Оба святых считаются покровителями рожениц и бездетных женщин. В этот день поздравляли молодых матерей, а также чествовали повивальных бабок.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей.