В среду в Челябинской области днем тепло и без осадков, ночью возможны заморозки

В среду, 17 августа, в Челябинской области ожидается теплая погода, преимущественно без осадков, в ночные часы в отдельных районах вероятны заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

В большинстве районов прогнозируется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), в юго-восточных районах - местами чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по метеорологической шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 9-11 градусов, по области – плюс 6-11 градусов, в горах и низинах – плюс 1-6 градусов, местами до минус трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 22-24 градуса. По области – плюс 22-27 градусов, в горных районах – плюс 18-23 градусов.

Ветер северной четверти 2-7 метров в секунду, днём местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 745 миллиметров ртутного столба, но останется выше нормативных показателей. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 5 часов 31 минуту, заход - в 20 часов 23 минуты. Долгота светового дня - 14 часов 52 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю 17 августа – Авдотья Малиновка, Огуречница, Сеногнойка.

О том, чего русские люди ждали от праздника святой Евдокии, хорошо говорят ее прозвища: Малиновка, Огуречница, Сеногнойка. В эту пору поспевает дикая малина, и детвора спешит в лес с туесами, чтобы набрать побольше сладких ягод. На Авдотью — последний сбор огурцов. После этого дня они перестают расти.

Сеногнойкой же Авдотью прозвали потому, что в ее день часто идут дожди, из-за которых сено мокнет и гниет. «Не иди где косят, а иди где просят. Не иди где жнут, а иди где ждут», — просили люди в этот день. Сено к Авдотье обычно уже было убрано в копны, но этого мало — даже так оно могло испортиться, нужно было поскорее спрятать его под крышу. «В долгах не деньги, в копнах не сено», — говорили по этому поводу крестьяне. По этому дню обычно судили, каким будет ноябрь.

Именины в этот день: Алексей, Андрей, Дарья, Денис, Дмитрий, Евдокия (Авдотья), Иван, Ирина, Ия, Константин, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Семен.