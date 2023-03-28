В среду в Челябинской области – дождь, усиление ветра, рост давления

В среду, 29 марта, в Челябинской области ожидается сырая и ветреная погода на фоне роста атмосферного давления. В большинстве районов пройдет дождь, в горах с мокрым снегом, на отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 1-3 градуса, по области – от минус двух до плюс трех градусов. Ночь на четверг будет холоднее – минус 2-7 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 5-7 градусов. По области – плюс 4-9 градусов.

Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывы ночью до 13 метров в секунду, днем до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно повысится до 746 миллиметров ртутного столба, что на четыре единицы выше нормативного значения. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 6 часов 40 минут, заход - в 19 часов 20 минут. Долгота светового дня - 12 часов 40 минут. Луна растущая.

По народному календарю 29 марта - Саввин, Тележный день.

На Савина (Саввина) нужно было посвятить день телеге — осмотреть ее, укрепить колеса, приладить оглобли. Также говорили: «Крути - не крути, зима, морозь - не морозь, а весна уже вошла в свои права». На Саввина ручьи бежали, даже если не было солнца, - такая теплая погода устанавливалась на улице. Считалось, что если в этот день тепло, то и вся весна будет теплой.

Именины в этот день: Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим, Юлиан.