В среду в Челябинской области – дожди, грозы, град

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новый спортивный объект - физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной - открыли в Сатк
18.07.2023

В Сатке открыли долгожданный Ледовый дворец
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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18.07.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.07.2023

Нарушители природоохранного законодательства на Южном Урале заплатят 10 миллионов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.07.2023

На курорте «Солнечная долина» состоится фестиваль йоги, творчества и самопознания «Сансара-фест»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.07.2023

Что любят глотать челябинские дети: врачи-эндоскописты рассказали о своей коллекции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.07.2023

Межрегиональный форум корпоративных медиа «Серебряные нити»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.07.2023

В Челябинской области полиция подвела итоги «Фиктивной регистрации»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.07.2023

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18.07.2023 21:10
Фото: Валерий Иванов

В среду в Челябинской области – дожди, грозы, град

В среду, 19 июля, в Челябинской области ожидается теплая погода, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы, возможен град, в ночные часы - туманы. Геомагнитное поле возможно слабо возмущенное.

В юго-западных районах местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 14-16 градусов, по области – плюс 11-16 градусов, при прояснении - до плюс семи градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 23-25 градусов, по области – плюс 20-25 градусов.

Ветер южной четверти 3-8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 732 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 728 миллиметров ртутного столба. В ночные часы возможны небольшие геомагнитные возмущения.

Солнце взошло в четыре часа 40 минут, заход - в 21 час 21 минуту. Долгота светового дня - 16 часов 41 минута. Новолуние.

По народному календарю 19 июля - Сысоев день.

На Руси к этому дню полагалось завершить посевные работы там, где они еще продолжались. Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье и человеку, и зверю, и птице.

Именины в этот день: Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Архип, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Ефим, Иннокентий, Марфа, Ульяна, Федор.

Автор: Любовь Юрина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Челябинская епархия приглашает жителей к участию в Елизаветинских днях

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У мошенников на посылках: в Трехгорном задержали 16-летнего курьера

14.07.2023 10:46

Должность главного архитектора Челябинска снова свободна

14.07.2023 10:07

Жители Челябинска задыхаются от запаха гари и жалуются на головную боль

13.07.2023 22:01

Анонсы событий и мероприятий на 14 июля (18+)