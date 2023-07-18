18.07.2023
Нарушители природоохранного законодательства на Южном Урале заплатят 10 миллионов
18.07.2023
На курорте «Солнечная долина» состоится фестиваль йоги, творчества и самопознания «Сансара-фест»
18.07.2023
Что любят глотать челябинские дети: врачи-эндоскописты рассказали о своей коллекции
18.07.2023
Межрегиональный форум корпоративных медиа «Серебряные нити»
18.07.2023
В Челябинской области полиция подвела итоги «Фиктивной регистрации»
18.07.2023
«Ростелеком» планирует и дальше обеспечивать интернетом деревени Челябинской области
В среду в Челябинской области – дожди, грозы, град
Алексей Текслер обозначил ключевые задачи в период сложной внешнеполитической обстановки
18.07.2023
Единороссы утвердили кандидатуру на пост спикера Заксобрания Челябинской области
18.07.2023
Военный эксперт: Черноморский флот должен блокировать побережье, которое находится под контролем Украины
18.07.2023
В Челябинске началось строительство Одигитриевского собора в женском монастыре
17.07.2023
Челябинская область чествует славных металлургов
16.07.2023