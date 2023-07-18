В среду в Челябинской области – дожди, грозы, град

В среду, 19 июля, в Челябинской области ожидается теплая погода, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы, возможен град, в ночные часы - туманы. Геомагнитное поле возможно слабо возмущенное.

В юго-западных районах местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 14-16 градусов, по области – плюс 11-16 градусов, при прояснении - до плюс семи градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 23-25 градусов, по области – плюс 20-25 градусов.

Ветер южной четверти 3-8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 732 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 728 миллиметров ртутного столба. В ночные часы возможны небольшие геомагнитные возмущения.

Солнце взошло в четыре часа 40 минут, заход - в 21 час 21 минуту. Долгота светового дня - 16 часов 41 минута. Новолуние.

По народному календарю 19 июля - Сысоев день.

На Руси к этому дню полагалось завершить посевные работы там, где они еще продолжались. Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье и человеку, и зверю, и птице.

Именины в этот день: Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Архип, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Ефим, Иннокентий, Марфа, Ульяна, Федор.