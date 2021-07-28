В среду в Челябинской области местами дожди и грозы

В среду, 28 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В Челябинске – без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром температура воздуха в Челябинске была плюс 15 градусов, влажность воздуха 77%, ветер северо-западный 1-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 20-22 градуса, по области – плюс 17-22 градуса, на крайнем юге – до плюс 26 градусов.

Ветер западный, северо-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 51 минуту, заход - в 21 час 10 минут. Долгота светового дня - 16 часов 19 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Кирик и Улита.

В русской народной традиции день Кирика и Улиты считался серединой лета. Говорили, что в этот день солнце светит особенно ярко. На Кирика и Улиту часто шел сильный дождь, и в поле делать было нечего. «Кирики – всегда мокродырики», — подмечали крестьяне.

Именины в этот день: Василий, Владимир, Петр.