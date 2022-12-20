В среду в Челябинской области морозно и ветрено

В среду, 21 декабря, в Челябинской области ожидается морозная и ветреная погода на фоне перепадов давления, днем местами пройдет небольшой снег, утром в отдельных районах туманы, изморозь, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 21-23 градуса, по области – минус 21-26 градусов, в низинах – до минус 31 градуса.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 12-14 двух градусов, по области – минус 11-16 градусов, в низинах – до минус 20 градусов.

Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба, ночью оно понизится до 738 миллиметров ртутного столба, днем повысится до нормативного показателя - 742 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 19 минут, заход - в 16 часов 27 минут. Долгота светового дня - 7 часов 8 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 21 декабря - Анфиса Рукодельница.

На Анфису всем девушкам на Руси полагалось заниматься рукоделием: прясть, ткать, шить, вышивать. Делать это желательно было в одиночестве, а если не получалось или не хотелось уединяться - проводить специальные обряды от порчи. «На Анфису девка шьет, но лишний глаз при том шитье - на сглаз», - говорили наши предки и советовали молодым рукодельницам обвить вокруг запястья шелковую нить, чтобы не уколоть пальцев иглой. Этот же обряд защищал от зевоты и икоты.

Именины в этот день: Анфиса, Кирилл, Сергей.