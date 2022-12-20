20.12.2022
В самую длинную ночь года можно наблюдать звездопад из созвездия Малая Медведица
20.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 21 декабря (18+)
20.12.2022
Функции оператора единой биометрической системы возложены на «Центр биометрических технологий»
20.12.2022
В Челябинске подвели итоги голосования за инициативные проекты 2023 года
20.12.2022
Исторический музей приглашает южноуральцев на новогодний маркет
20.12.2022
После долгого отсутствия в дома коркинцев вернулась вода – очень грязная
В среду в Челябинской области морозно и ветрено
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
20.12.2022
В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы
19.12.2022
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022
Участник СВО Бенес Айо – о сегодняшней военной обстановке
17.12.2022
Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов
16.12.2022