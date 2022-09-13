В среду в Челябинской области начнется «бабье лето»

В среду, 14 сентября, в Челябинской области ожидается теплая погода, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы. В ночь на среду возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

В отдельных районах сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (IV и V класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 3-5 градусов, по области – плюс 1-6 градусов, при прояснении – до минус трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 18-20 градусов, по области – плюс 15-20 градусов.

Ветер южной четверти 2-7 метров в секунду, днем местами порывы до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 23 минуты, заход - в 19 часов 16 минут. Долгота светового дня - 12 часов 53 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю 14 сентября – Семин день.

Семин день в старину называли началом бабьего лета. По погоде первого дня судили обо всей осени: если было ясно, то и вся осень должна была быть теплой. Если же видели, что на бабье лето луга опутаны паутиной, то ждали затяжную осень.

Именины в этот день: Марфа, Наталья, Семен, Татьяна.