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В среду в Челябинской области ночные заморозки и местами дожди

Погода
Сегодня, 19:22
Автор: 
Олеся Денисова

В среду, 20 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, в отдельных районах пройдут дожди.

В ночные и утренние часы в горах и низинах возможны заморозки в воздухе и на почве. В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), в юго-восточных, восточных районах - местами чрезвычайная (V класс).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске плюс 7-9 градусов, по области – плюс 4-9 градусов, в горах и низинах – до минус одного градуса.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 15-17 градусов, по области – плюс 12-17 градусов.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 733 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 731 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 38 минут, заход - в 21 час 4 минуты. Долгота светового дня - 16 часов 26 минут. Луна убывающая, в пятницу – новолуние.

По народному календарю – Купальница.

Купальница - разгар сева, это время ни в коем случае нельзя было упустить. Однако, говорили, что домашние семена вырождаются, становятся негодными для посева. Существовала примета, что самый хороший урожай получается от чужих семян, особенно если они были украдены. Поэтому хозяева в этот день ходили друг к другу в гости и потихоньку старались взять немного семян. Поскольку так делали все, в убытке никто не оставался.

Именины в этот день: Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан, Фаддей.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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