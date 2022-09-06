В среду в Челябинской области прохлада и дожди

В среду, седьмого сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, пройдут небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя, в южных районах ночью возможен сильный дождь.

В отдельных районах прогнозируют заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Местами сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность (V и IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 5-7 градусов, по области – плюс 2-7 градусов, местами заморозки до минус трех градусов.

В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 12-14 градусов. По области – плюс 9-14 градусов.

Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 733 миллиметра ртутного столба, в течение ночи оно понизится до 731 миллиметра ртутного столба, днем повысится до 736 миллиметров ртутного столба, но останется ниже нормативного значения на шесть единиц. Геомагнитное поле неустойчивое.

Солнце взойдет в 6 часов 11 минут, заход – в 19 часов 32 минуты. Долгота светового дня 13 часов 21 минута. Луна растущая, в выходные - полнолуние.

По народному календарю седьмого сентября - Тит Листопадник.

На Руси в дни сильного листопада, которые наступали на Тита, люди обыкновенно шли в лес по грибы. «Святой Тит последний гриб растит», – говорили наши предки. По урожаю грибов судили о том, какой будет зима. Если грибов в лесах было много, это предвещало долгие холода.

Именины в этот день: Владимир, Иван, Моисей, Тит.