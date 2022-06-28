28.06.2022
На Тургояке при поддержке ГРЦ Макеева состоялся юбилейный легкоатлетический марафон
28.06.2022
Челябинский театр оперы и балета подвел итоги 66-го сезона
28.06.2022
Сельхозземли в Челябинской области кишат паразитами
28.06.2022
Фольклорный ансамбль из Рощино едет на всероссийский конкурс
28.06.2022
Южноуралец, выбросивший собаку из окна квартиры, получил «условку»
28.06.2022
За сутки заболело ковидом 89 южноуральцев, выздоровело 45, умерло четверо
В среду в Челябинской области прохладно, местами небольшие дожди
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022
Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной
26.06.2022
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022
Новогодние праздники в 2023 году продлятся по восьмое января
24.06.2022
Метротрамвай в Челябинске запустят к концу 2025 года
22.06.2022