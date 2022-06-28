В среду в Челябинской области прохладно, местами небольшие дожди

В среду, 29 июня, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. В Челябинске – слабый дождь.

В южной половине местами сохраняется высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске температура воздуха понизится до плюс 4-6 градусов, по области и того холоднее – плюс 1-6 градусов, лишь на юге – до плюс девяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 14-16 градусов, по области – плюс 13-18 градусов.

Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 14 минут, заход - в 21 час 41 минуту. Долгота светового дня - 17 часов 27 минут. Новолуние.

По народному календарю 29 июня – Тихон Тихий.

С именем Тихона на Руси связаны разные поверья, позволяющие назвать его день тихим. К примеру, считалось, что с этой даты начинают затихать певчие птицы - лишь соловей продолжает петь до Петрова дня. Тихо ходят и звери - хоронятся в норы. Говорили также: «На Тихона солнце идет тихо». Удивительно, но это наблюдение подтвердила современная наука: по подсчетам астрономов, к концу июня Земля сбавляет скорость движения по орбите - по сравнению с 1 января.

Именины в этот день: Ефрем, Константин, Михаил, Моисей, Петр, Тихон, Феофан.