В среду в Челябинской области – тепло и ветрено

В среду, 22 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, днем в горных районах пройдет небольшой дождь, ночью и утром местами туманы, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 4-6 градусов, в северной половине области – минус 1-6 градусов, в южной – до минус 11 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 9-11 градусов. По области – плюс 7-12 градусов, в низинах прохладнее – до плюс трех градусов.

Ветер юго-западный ночью 3-8 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, в горах порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца в 6 часов 53 минуты, заход - в 19 часов 10 минут. Долгота светового дня - 12 часов 17 минут. Новолуние.

По народному календарю 22 марта – Сороки, Сорок Сороков.

Наблюдали в этот день за погодой: если на Сороки тепло, то так же будет еще в течение 40 дней. Теплый ветер сулил дождливое лето. Первый гром, прозвучавший над голым лесом, предвещал голодный год, а мороз на Сорок сороков, напротив, обещал урожай — особенно проса.

Именины в этот день: Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Наталья, Николай, Петр, Сергей, Тарас.