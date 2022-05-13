В выходные в Челябинской области местами дожди и грозы

В предстоящие выходные, 14 и 15 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу местами пройдут небольшие дожди, утром в северной половине туманы, в воскресенье - умеренные дожди, в отдельных районах грозы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу и воскресенье по области – плюс 3-8 градусов, в ночь на понедельник – плюс 4-9 градусов.

В субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 14-19 градусов. В воскресенье воздух прогреется до плюс 16-21 градуса.

Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14-15 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 733 миллиметра ртутного столба, в ночь на субботу оно понизится до 728 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 733 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

В воскресенье и понедельник, 15 и 16 мая, - новолуние.

По народному календарю 14 мая Еремей Запашник.

Свое народное прозвище святой получил потому, что в это время на Руси шли важнейшие сельские работы - вспашка и засев полей. Смотрели на приметы. Если на Еремея день погож, то убирать хлеб тоже предстоит при хорошей погоде. Наблюдали за муравьями: если они чистые да сытые - пшеница уродится. Для того, чтобы год был плодородным, на Еремея воздерживались от того, чтобы давать взаймы - ни денег, ни куска хлеба.

Именины в этот день: Герасим, Ефим, Еремей, Игнатий, Макар, Нина, Пафнутий, Тамара.

По народному календарю 15 мая – Борис и Глеб Сеятели.

С этого дня начинали сажать огурцы и тыквы. Чтобы они уродились большими - в грядке зарывали пестик от ступки. Кроме того, в этот день продолжали засеивать поля. Так и говорили: «Борис и Глеб сеют хлеб». С Бориса и Глеба начинают петь соловьи. Если поют громко, основательно, значит, не за горами лето. Если соловей поет всю ночь - следующий день будет солнечным. А если соловья услышишь раньше, чем кукушку, то все лето проживешь счастливо.

Именины в этот день: Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Зоя.