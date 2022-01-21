В выходные в Челябинской области ночные морозы, высокое давление, слабый ветер

В предстоящие выходные, 22 и 23 января, в Челябинской области ожидаются ночные морозы на фоне повышенного атмосферного давления, слабый ветер и преимущественно без осадков, местами изморозь, ночью и утром в субботу туманы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу в Челябинске – минус 25-27 градусов, по области – минус 24-29 градусов, в низинах - до минус 34 градусов, в горах теплее – до минус 19 градусов. В ночь на воскресенье – минус 23-28 градусов, в низинах – до минус 33 градусов. В ночь на понедельник – минус 21-26 градусов.

В дневные часы в субботу синоптики обещают минус 12-14 градусов, по области – минус 12-17 градусов, в низинах холоднее – до минус 22 градусов, в горах теплее – до минус семи градусов. В воскресенье – минус 13-18 градусов, на западе региона – до минус восьми градусов.

Ветер неустойчивый 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в субботу оно повысится до 748 миллиметров ртутного столба, в воскресенье достигнет 755 миллиметров ртутного столба и продолжит расти. Геомагнитное поле неустойчивое.

По народному календарю 22 января – Филиппов день.

Крестьяне в этот день подмечали: если на Филиппа ясно — значит, летом будет хороший урожай. Если скот, выпущенный во двор, стремился обратно в стойло, это предвещало холод и снег.

Именины в этот день: Антонина, Захар, Павел, Петр, Филипп.

По народному календарю 23 января - Григорий-летоуказатель.

В этот день можно было предсказать, каким будет лето - дождливым или засушливым. Говорили, что если на стога опустится иней, то летние месяцы будут сырыми. Ветер с юга предвещал многочисленные грозы. С предсказаниями погоды связаны и поговорки, относящиеся к этому дню: «Деревья в инее - небо будет синее»; «День долгим инеем рясен - летний срок будет ненастен, молодая рожь зацветет под самый дождь».

Именины в этот день: Анатолий, Антип, Григорий, Зиновий, Макар, Павел, Петр, Феофан.