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В выходные в Челябинской области – снегопады, порывистый ветер, скачки давления

В предстоящие выходные, 20 и 21 марта, в Челябинской области ожидаются снегопады, метели, порывистый ветер, скачки атмосферного давления.

В субботу синоптики прогнозируют мокрый снег, местами сильный, в отдельных районах отложение мокрого снега и гололеда на проводах, на дорогах гололедица от наката, в горах сильная. В воскресенье – преимущественно без осадков

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу в Челябинске – минус 4-6 градусов, по области – минус 3-8 градусов, в ночь на воскресенье – минус 5-10 градусов, в ночь на понедельник – минус 9-14 градусов.

В дневные часы – от минус трех до плюс трех градусов.

Ветер в субботу юго-восточный с переходом на северо-западный 3-8 метров в секунду, днем местами, порывы до 13 метров в секунду, в воскресенье - западный 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в субботу оно значительно понизится и составит 723 миллиметра ртутного столба. В воскресенье давление резко поднимется – до 735 миллиметров ртутного столба, но останется ниже нормы. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

По народному календарю 20 марта – Павел Капельник.

На Руси считалось, что с Павла «весна идет». Впрочем, холод еще чувствовался: «С крыш капает, а за нос цапает»; «Весна непостоянная, как мачеха: то повеет теплом, то нагонит холодов»; «Весна да осень - на дню погод восемь». Тем не менее, тепло неизбежно наступало, снежный покров таял все быстрее. Порой с крыш срывались пласты снега и льда - по народному поверью, это падали на землю грехи тяжкие. Поэтому в этот день следовало молиться иконе Божией Матери «Споручница грешных».

На Павла можно было проверить, насколько правдивы приметы. Пасмурная погода к ночи предвещала заморозок на следующий день. А вот обильная капель с сосулек обещала хороший урожай льна и конопли летом.

Именины в этот день: Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ефрем, Ксения, Мария, Надежда, Николай, Павел.

По народному календарю 21 марта - Весенний солнцеворот, Вербоносица.

На Руси говорили, что на весенний солнцеворот прилетают посланцы Рая - жаворонки, принося с собой тепло. «Придет солнышко и к нашим окошечкам», - ждали этого дня люди. Также на весеннее равноденствие приходился день вербы - к этой дате она уже должна была распуститься: «Время вербе осеребриться».

В этот день подмечали: если облака плывут по небу быстро и высоко - погода будет доброй. Также говорили, если будет метель, и снег ляжет на поля волнами - это к хорошему урожаю хлеба и овощей.

Именины в этот день: Афанасий, Владимир, Иван.