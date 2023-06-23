В выходные в Челябинской области в большинстве районов пройдут дожди

В предстоящие выходные, 24 и 25 июня, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Атмосферное давление ниже нормы.

В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу и воскресенье – плюс 5-10 градусов, в Челябинске – плюс 8-10 градусов.

В дневные часы синоптики обещают плюс 16-22 градуса, в Челябинске – плюс 18-20 градусов.

Ветер западный, северо-западный, в ночь на субботу - 2-7 метров в секунду, днём 4-9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, в воскресенье – 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, в субботу оно существенно не изменится, в воскресенье чуть повысится. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 24 июня - День Варнавы.

На Руси говорили: «На Варнаву не рви травы». Считалось, что в этот день по травам, по лугам катается неведомая сила. Интересно, что в этом случае разгул нечисти приходился на полдень, а не на ночное время, как обычно. Говорили, что бесы на Варнаву делят между собой уделы: кому в сенях хомуты и вожжи спутывать, кому к детям неведомой болезнью приходить, кому род людской пугать, а кому травы ядом наполнять.

Именины в этот день: Варнава, Варфоломей, Ефрем, Мария.

По народному календарю 25 июня – Петр Солнцеворот.

На Руси Петра прозвали Солнцеворотом: с его дня солнце укорачивает свой ход, дни становятся короче, а ночи — длиннее. «Солнцеворот вершит поворот», — говорили в народе и добавляли, что солнце поворачивается на зиму, а лето — на жару. И действительно, приближалась середина лета — самая жаркая пора. Петров день также называли запоздалым капустником.

На Петра наблюдали приметы погоды. Если в этот день была ясная погода – считали, что покос будет успешным, а если шел дождь — ждали ненастья и во время сенокоса.

Именины в этот день: Андрей, Анна, Арсений, Иван, Мария, Онуфрий, Петр,