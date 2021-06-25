В выходные в Челябинской области жара, ливни, грозы и град

В предстоящие выходные, 26 и 27 июня, в Челябинской области ожидается жаркая и ветреная погода. Ночью и днем в субботу в отдельных районах прогнозируются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра. В воскресенье осадки вероятны лишь в отдельных районах.

В южных и восточных районах местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах - местами высокая пожарная опасность.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу и воскресенье - плюс 13-18 градусов.

В дневные часы синоптики обещают плюс 25-31 градус, в южных районах воздух прогреется до плюс 33-35 градусов.

Ветер в субботу юго-западный с переходом на северо-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 и более метров в секунду. В воскресенье ветер сменит направление на северо-западное и северное 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в течение субботы оно упадёт до 732 миллиметров ртутного столба, в воскресенье снизится до 726 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 26 июня - Акулина Гречишница.

Русские крестьяне на Акулину (Акилину) сеяли гречиху. Точные сроки этих работ зависели от погоды и обыкновенно наступали «или за неделю до Акулин, либо спустя неделю после Акулин». Люди говорили: «Гречиху сей, когда рожь хороша».

Еще одно название праздника: Акулина - Задери хвосты. Оно появилось благодаря нашествию мух и комаров, которое случалось в это время. Домашняя скотина становилась беспокойна, коровы бегали от гнуса по лугам и обмахивались хвостами. В то же время тучи мошкары предвещали хорошую погоду.

Именины в этот день: Акулина, Александр, Александра, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Пелагея, Савва.

В народном календаре 27 июня - Елисей Гречкосей.

На Елисея продолжали сеять гречиху. Этим занимались обычно в ясную и сухую погоду. «Коли пыль на бороне, то и блин на решете», - говорили крестьяне.

Именины в этот день: Александр, Владимир, Георгий, Елисей, Иосиф, Мефодий, Мстислав, Николай, Павел.