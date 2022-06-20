Во вторник в Челябинской области местами дожди, гроза и усиление ветра

Во вторник, 21 июня, в Челябинской области ожидается ветреная погода, пройдут небольшие, местами умеренные дожди, грозы, град. Атмосферное давление существенно ниже нормы.

В южной половине в отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 11-13 градусов, по области – плюс 10-15 градусов, в горах – до плюс семи градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 18-20 градусов, по области – плюс 18-23 градуса, в горах – до плюс 13 градусов.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду, днём 9-14 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 730 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно еще упадет и достигнет 723 миллиметров ртутного столба, что почти на 20 единиц ниже нормативного показателя. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в четыре часа 14 минут, заход - в 21 час 39 минут. Долгота светового дня - 17 часов 25 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 21 июня – Федор Колодезник.

На Руси этот день считали своим праздником колодезники - мастера, специализирующиеся на строительстве колодцев. Колодезную воду на Руси всегда наделяли целебными свойствами. В некоторых местах она пользовалась почти таким же почетом, как и святая.

С утра крестьяне выходили на луга, чтобы узнать о будущем урожае. Существовало даже специальное понятие - «стратилатовы росы», которые почитались за вещие. Если роса на Федора была обильной, это обещало хороший урожай льна и конопли.

В этот день нередко случались грозы: «Федор Стратилат грозами богат». Это не было хорошей приметой: гром и молния на Федора предвещали худую уборку сена. А очень громкие раскаты грома свидетельствовали о том, что ненастье продлится долго.

Именины в этот день: Василий, Ефрем, Константин, Павел, Федор.