20.06.2022
ГИБДД наказала обоих водителей экскурсионного автобуса, врезавшегося в грузовик на трассе М-5
20.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 21 июня
20.06.2022
Высадка новых деревьев и ликвидация свалок: Курчатовский район Челябинска продолжают благоустраивать
20.06.2022
На Южном Урале женщины в погонах стали героями музыкального клипа
20.06.2022
В Челябинской области выросла недельная смертность от ковида
20.06.2022
В Челябинске случился сход вагона-цистерны с бензином
Во вторник в Челябинской области местами дожди, гроза и усиление ветра
Чего не хватает Челябинску - "льда" или деревьев? Вице-мэр и челябинцы не сошлись во мнениях
18.06.2022
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
17.06.2022
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
17.06.2022
На ЧТПЗ будут производить троллейбусы
16.06.2022
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022