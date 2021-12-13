Во вторник в Челябинской области преимущественно без осадков

Во вторник, 14 декабря, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – минус 12-14 градусов, по области – минус 11-16 градусов, на юге региона – до минус 21 градуса.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают до минус двух градусов. По области – до минус пяти градусов, на юге холоднее – до минус восьми градусов.

Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду, в горах порывы ночью до 14 метров в секунду, днем до 15-18 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 757 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 750 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 9 часов 13 минут, заход – в 16 часов 24 минуты. Долгота светового дня 7 часов 11 минут. Луна растущая.

По народному календарю 14 декабря - Наум на ум.

Святому Науму молились о мудрости, прося «наставить на ум», «надоумить». Говорили, что «пророк Наум острит ум». В этот день вспоминали и другие поговорки об уме и учебе: «Голова без ума, что фонарь без свечи»; «Кто грамоте горазд, тому не пропасть»; «Корень ученья горек, да плод его сладок»; «Не учась, и лаптя не сплетешь», - и так далее. Именины в этот день: Дмитрий, Наум, Порфирий.