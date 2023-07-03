Во вторник в Челябинской области сильные ливни, грозы, град

Во вторник, четвертого июля, в Челябинской области ожидается жаркая погода, пройдут кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, в отдельных районах грозы, град, местами крупный. В ночные и утренние часы возможны в отдельных районах туманы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 16-18 градусов, по области – плюс 13-18 градусов, в горах и низинах – до плюс 10 градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 27-31 градуса, по области – плюс 27-32 градусов.

Ветер северо-западный, северный 4-9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду, при грозах 20-25 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 733 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно повысится до 738 миллиметров ртутного столба, но останется ниже нормативного значения. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 4 часа 21 минуту, заход – в 21 час 35 минут. Долгота светового дня 17 часов 14 минут. Полнолуние.

По народному календарю четвертого июля - Ульянов день.

В Ульянов день было принято собирать цветы липы, которые как раз распускались к этому времени. В народе с этим деревом было связано множество поверий. К примеру, липе приписывали способность избавлять человека от сглаза.

Именины в этот день: Алексей, Анастасия, Василиса, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Федор, Юлианж.