Во вторник в Челябинской области сыро, ветрено, местами снег

Во вторник, 22 марта, в Челябинской области ожидается сырая и ветреная погода, местами пройдет небольшой снег и мокрый снег, в горных районах – умеренный снег, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица от наката.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – минус 6-8 градусов, по области – минус 5-10 градусов, при прояснении – до минус 15 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают до плюс двух градусов. По области – от минус двух до плюс трех градусов, в низинах – до минус семи градусов.

Ветер северный, северо-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 731 миллиметр ртутного столба, в течение дня оно повысится до 739 миллиметров ртутного столба, но останется ниже нормативного значения. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца в 6 часов 53 минуты, заход - в 19 часов 10 минут. Долгота светового дня - 12 часов 17 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 22 марта – Сороки, Сорок Сороков.

Наблюдали в этот день за погодой: если на Сороки тепло, то так же будет еще в течение 40 дней. Теплый ветер сулил дождливое лето. Первый гром, прозвучавший над голым лесом, предвещал голодный год, а мороз на Сорок сороков, напротив, обещал урожай — особенно проса.

Именины в этот день: Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Наталья, Николай, Петр, Сергей, Тарас.