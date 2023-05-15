Во вторник в Челябинской области – температурные «качели», без осадков

Во вторник, 16 мая, днем в Челябинской области ожидается теплая и ветреная погода, преимущественно без осадков. Но ночью возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Атмосферное давление выше нормы.

В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), местами в восточной половине ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 5-7 градусов, по области – плюс 2-7 градусов, в горах и низинах заморозки до минус трех градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 20-22 градуса, по области – плюс 19-24 градуса.

Ветер северной четверти 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 45 минут, заход - в 20 часов 57 минут. Долгота светового дня - 16 часов 12 минут. Луна убывающая. В выходные - новолуние.

По народному календарю 16 мая – Мавра Рассадница, Мавра Молочница, Мавра Зеленые щи.

Наблюдали за приметами. И большая роса, и ясный день предвещали хороший урожай огурцов. А вот отсутствие росы утром обещало дождь днем.

Именины в этот день: Викентий, Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Феодосий.