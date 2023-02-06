Во вторник в Челябинской области – туманы, местами снег

Во вторник, седьмого февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшой снег, ночью и утром в отдельных районах туманы, изморозь. Атмосферное давление выше нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске - минус 14-16 градусов, по области - минус 14-19 градусов, при прояснении – до минус 24 градусов.

В дневные часы в областном центре ожидается минус 7-9 градусов. По области – минус 6-11 градусов, в низинах холоднее – до минус 14 градусов.

Ветер северной четверти 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, что на пять единиц выше нормы. В течение суток оно повысится до 752 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 8 часов 36 минут, заход – в 17 часов 43 минуты. Долгота светового дня 9 часов 7 минут. Луна убывающая.

По народному календарю седьмого февраля - Григорьев день, Григорий – весноуказатель.

Этот день - один из самых интересных с точки зрения прогнозов погоды. Считалось, что в Григорьев день можно заглянуть не только на месяц или даже на сезон вперед, но и гораздо дальше. Говорили, что каков будет день до полудня - такова будет и первая половина следующей зимы. Соответственно, часть дня с обеда до вечера предсказывала погоду на вторую половину. Также замечали, что если на Григория выпадет снег, то зима в следующем году не скоро настанет. А вот пению синиц в этот день не радовались - это означало, что в феврале еще ударят морозы.

Именины в этот день: Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Моисей, Петр, Степан, Феликс, Филипп.