Во вторник в Челябинской области жарко, ветрено, грозы и возможен град

Во вторник, 12 мая, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град.

В регионе сохраняется аномальная жара - среднесуточная температура воздуха на семь градусов и более выше нормы. В большинстве районов - высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске – плюс 19 градусов, влажность воздуха 57%, ветер южный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 25-27 градусов, по области – плюс 23-28 градусов, в горных районах – 19-23 градуса.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью 3-8 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду, при грозах до 21 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 733 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле очень спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 49 минут, заход - в 20 часов 52 минуты. Долгота светового дня - 16 часов 3 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю – Девять целителей.

По народным поверьям, Девять мучеников помогают при телесных болезнях и эпидемиях. Поэтому и сам их день считается днем целителей. В это время полагалось произнести специальный заговор от девяти напастей. Он звучит так: «Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили; чтобы человек был от земли чист, от воды светел». Был и такой обычай: нужно было в полдень выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру. После этого здоровья должно было прибавиться на целый год.