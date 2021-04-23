Выходные в Челябинской области будут дождливыми

В предстоящие выходные, 24 и 25 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, по всей территории пройдут небольшие дожди, местами умеренные.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночные часы синоптики обещают по области от минус двух до плюс трех градусов, в Челябинске – плюс 1-3 градуса.

Днем в субботу – плюс 10-15 градусов, в воскресенье чуть теплее – плюс 13-18 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на южный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 752 миллиметра ртутного столба, в субботу оно понизится до 743 миллиметров ртутного столба. В воскресенье давление продолжит снижаться и достигнет 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормативных показателей. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 24 апреля – Антип Водогон.

Антипа называли Водогоном, поскольку в его день половодье было на самом пике. Люди говорили: «Антип очищает реки ото льда»; «Антип воду распустил», - льдин к этому времени почти не оставалось. Однако бывали годы, когда реки ко дню Антипа даже не вскрывались - это обещало плохой урожай хлеба и неблагополучное лето. Если же вода разливалась широко - следовало ждать плодородного года: «Была бы водица, а хлеб народится».

Наблюдали в этот день и за погодой. Дожди предвещали, что в лесу будет много грибов. А если ударят заморозки, то обильно пойдут грузди. На Антипа крестьяне никогда не проводили полевые работы — семян не сеяли, рассаду не высаживали. Этот день считался неблагоприятным для посадок. Кроме всего прочего, считалось, что именно на Антипа медведь выходит из берлоги.

Именины в этот день: Антип, Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор, Яков.

В воскресенье, 25 апреля, по народному календарю Василий Парильщик.

«На Василия весна землю парит», - подмечали крестьяне. Землю иногда одушевляли; в этом случае о ней говорили: «Парится, как старуха в бане». Если поговорка оправдывалась, и солнце действительно хорошо прогревало почву, можно было рассчитывать на хороший урожай.

Именины в этот день: Василий, Давид, Иван, Мария, Марфа, Сергей.