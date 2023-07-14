14.07.2023
«Пламя Аркаима» объединит кочевников от скифов до казахов
14.07.2023
В Еткульском районе взялись за свалки – по нацпроекту «Экология»
14.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные 15 и 16 июля (18+)
14.07.2023
Территорию торфяного пожара в Аргаяшском районе и Озерске держат на постоянном контроле
14.07.2023
Газовики рассказали челябинцам о догазификации
14.07.2023
У посольств стран НАТО могут появиться выставки трофейной техники
Выходные в Челябинской области будут нежаркими и немного дождливыми
13.07.2023
Пятница в Челябинской области обещает быть теплой и дождливой
10.07.2023
В ближайшие дни жителей Челябинской области ждет настоящее пекло
24.04.2023
Первая половина наступившей недели будет теплой, во второй похолодает
23.12.2022
Южноуральцев предупреждают о снегопадах и советуют быть осторожными
Жители Челябинска задыхаются от запаха гари и жалуются на головную боль
14.07.2023
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023
Бастрыкин снова провел прием челябинцев по вопросу нарушения их жилищных прав
13.07.2023
Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей
12.07.2023
Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами
11.07.2023