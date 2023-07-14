Выходные в Челябинской области будут нежаркими и немного дождливыми

В предстоящие выходные сильно загореть у жителей Челябинской области вряд ли получится – жары синоптики не обещают. А вот промокнуть, выйдя из дома без зонта, южноуральцы смогут запросто.

В субботу и воскресенье, 15 и 16 июля, в регионе будет облачно с прояснением. В субботу челябинский Гидрометцентр обещает кратковременные дожди в ночное время, в северной половине области они могут быть сильными. В отдельных районах Южного Урала ночью субботу прогремят грозы. Днем субботы в регионе ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы.

Предстоящей ночью термометры жителей области будут показывать 11-16 градусов тепла, при прояснении температура воздуха понизится до плюс семи градусов. Днем субботы – 17-22 градуса тепла, в горах и низинах – до плюс 26.

Ветер в субботу будет дуть северо-западный и западный, со скоростью 6-11 метров в секунду. Ночью порывы могут достигать 14 м/с, днем – 17 метров в секунду.

Ночью воскресенья - облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Днем – то же самое, местами – умеренные дожди.

В ночное время прогнозируется 9-14 градусов выше нуля, днем – плюс 20-25 градусов.

Ветер – восточной четверти, скорость – четыре-девять метров в секунду.

В Челябинске в субботу обещают кратковременный, в воскресенье – слабый дождь. Днем субботы, по прогнозам синоптиком, ожидается 19-21 градус выше нуля, в дневное время воскресенья – 22-24 градуса тепла.

Отметим, дата 15 июля в народном календаре известна как Берегиня. На Руси считалось, что западный ветер в этот день принесет с собой дожди. Туман, стелющийся по воде ранним утром, напротив, считался предвестником погожего дня. Плещущиеся в воде сазаны предрекали теплую и ясную погоду. Желтые листья на деревьях обещали ранние осень и зиму.

А 16 июля в народном календаре известен как день Мокия и Марка, или Стожары. Считалось, что кружение в воздухе мошкары сулит хорошую погоду на следующей недели. Храп кобылы предвещал ненастье, ржание – ливень. Если лошадь в этот день пыхтит – быть теплу. Собака роет яму, катается по земле, отказывается от угощения и много спит – случится затяжное ненастье. Паук, который взялся ткать новую паутин, покинув свое гнездо, напротив, обещал ясный день.

Интересно, что 16 июля на Руси строго запрещали пересаживать цветы. Считалось, что все растения, в том числе и урожай, засохнут, завянут.