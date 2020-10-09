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Выходные в Челябинской области теплые и без осадков

Фото: 
Валерий Иванов
Погода
Сегодня, 16:48
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Автор: 
Любовь Юрина

В предстоящие выходные, 10 и 11 октября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу в Челябинске – плюс 1-3 градуса, по области – до плюс пяти градусов, в низинах – до минус пяти градусов. В ночь на воскресенье по все территории прогнозируется до плюс пяти градусов, в ночь на понедельник – плюс 2-7 градусов, лишь в горных районах – до минус двух градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске в выходные плюс 13-15 градусов. По области в субботу – плюс 13-18 градусов, в воскресенье – плюс 11-19 градусов.

Ветер западный, в субботу - 7-12 метров в секунду, порывы 15-17 метров в секунду, в воскресенье – 5-10 метров в секунду, порывы 15 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 754 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 750 миллиметров ртутного столба и на этом уровне сохранится до понедельника. Геомагнитное поле очень спокойное.

В субботу, 10 октября, по народному календарю Савватий Пчельник.

На Савватия заканчивались Пчелиные девятины — девять дней, в течение которых нужно подготовить пчел к зиме. Пчеловоды убирали в омшаники последние ульи и просили своих детей помолиться святому Савватию. Заниматься другой работой, кроме той, что связана с пчеловодством, в этот день считалось большим грехом. Говорили, что все сделанное сегодня не пойдет на пользу.

Именины в этот день: Акулина, Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Савватий, Федор.

В воскресенье, 11 октября, – Харитонов день.

Харитонов день в народе считался недобрым. В этот день нужно было сидеть дома, не ходить в гости и даже, по возможности, не выходить во двор, чтобы злые люди не сглазили и не навели порчу. Домашними делами заниматься тоже не следовало, ни в коем случае нельзя было выметать сор из избы – это считалось плохой приметой. Таким образом, крестьянам волей-неволей приходилось целый день пребывать в безделье.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Афанасий, Валентин, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Ефрем, Иван, Иларион, Илья, Исаакий, Кирилл, Макар, Мария, Марк, Матвей, Моисей, Прохор, Сергей, Татьяна, Ульяна, Федор, Харитон.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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