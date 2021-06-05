Выходные в Челябинской области теплые и без осадков

В предстоящие выходные, пятого и шестого июня, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. В ночь на субботу в отдельных районах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

Во второй половине дня в субботу и воскресенье в крайних южных районах прогнозируется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), местами в северо-западных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятое июня в Челябинске – плюс 4-6 градусов, по области – плюс 2-7 градусов, в горах и низинах - до минус двух градусов. В ночь на воскресенье – плюс 3-8 градусов, ночь на понедельник будет еще теплее - плюс 6-11 градусов.

В субботу в дневные часы синоптики обещают в Челябинске плюс 19-21 градус, по области – 17-22 градуса. В воскресенье столбик термометра поднимется еще выше: в Челябинске – плюс 23-25 градусов, по области - плюс 22-27 градусов.

Ветер в субботу – северо-восточный с переходом на юго-восточный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, в воскресенье ветер прогнозируется неустойчивый, слабый.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба. Ночью в субботу давление немного повысится, днем понизится и составит 746 миллиметров ртутного столба. В воскресенье давление продолжит падать и достигнет 741 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю пятого июня – Левон Огуречник, Левон Конопляник.

На Левона (Леонтия) было принято сажать огурцы. При этом обращали внимание на приметы: если появляется много оводов — это сулит хороший урожай овощей. Также этот день называли конопляником, поскольку во многих местах на Левона сеяли коноплю.

Именины в этот день: Адриан, Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Евдокия, Евфросиния, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Севастьян, Федор.

Шестого июня по народному календарю Свобориное дерево. Свобориным деревом на Руси называли шиповник. С этого дня, как считали в народе, начиналось настоящее лето. Так и говорили: «Шиповник цветет - румянец года ведет».

В этот день начинались так называемые летние, или зеленые, Святки. Было принято украшать дома растительностью, завивать на березах венки. Наблюдали за приметами: если в это время идет дождь — то будет много грибов.

Именины в этот день: Григорий, Иван, Ксения, Никита, Семен, Степан, Федор.