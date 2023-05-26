Завершающие выходные весны в Челябинской области будут жаркими

В предстоящие выходные, 27 и 28 мая, в Челябинской области ожидается по-летнему жаркая погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление выше нормы.

На всей территории сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), местами - чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – плюс 9-14 градусов, в горах и низинах – до плюс четырех градусов. Ночь на воскресенье будет гораздо теплее – плюс 13-18 градусов, в горах и низинах – плюс 7-12 градусов.

В дневные часы в выходные воздух будет прогреваться до плюс 27-33 градусов.

Ветер южной четверти 3-8 метров в секунду, в субботу днем местами порывы до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в субботу оно понизится до 742 миллиметров ртутного столба, в воскресенье оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 27 мая по народному календарю Сидор Бокогрей.

Бокогреем святого прозвали потому, что с его праздника прекращают дуть северные ветры — «сиверы». Наши предки говорили: «На день Сидора отойдут все сиверы». Также на Сидора прилетают из-за теплых морей стрижи и ласточки-касаточки, которые несут на Русь тепло. Раннее возвращение ласточек сулило счастливый год. В то же время говорили: «Одна ласточка весны не делает»; «Первой касатке не верь». Это означало, что только массовый прилет птиц мог быть свидетельством окончательного прихода весны. В этот день обращали внимание на приметы. Если день на Сидора был ясный — то ждали хорошего урожая огурцов. Если же погода была холодной — то и все лето должно было быть таким.

Именины в этот день: Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Тихон.

По народному календарю 28 мая – Пахом Теплый, Пахом-Бокогрей.

В народе Пахома прозвали Теплым, или Бокогреем, потому что с его праздника устанавливалось настоящее тепло. Говорили, что черемуховые утренники сменяются рябиновым теплом. По этому поводу существовало множество поговорок и примет: «Пришел Пахом — запахло теплом»; «На Пахома тепло — все лето теплое».

В этот день нужно было сеять оставшуюся пшеницу: «Пришел Пахом Бокогрей — досевай пшеницу скорей». А вот никакие другие растения сажать на Пахома не рекомендовалось — особенно в полдень; считалось, что любые посевы и посадки, кроме пшеницы, пропадут. Обращали внимание и на другие приметы. Если на Пахома восход солнца был багряным — ждали грозного, пожарного лета.

Именины в этот день: Дмитрий, Макар, Пахом.