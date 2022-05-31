Александр Шестаков избран президентом ЮУрГУ

В Южно-Уральском государственном университете состоялось заседание ученого совета, на котором было принято много важных решений. Одно из них можно назвать эпохальным: Александр Шестаков на пять лет избран президентом ЮУрГУ.

Должность президента Южно-Уральского государственного университета была введена в 2005 году. Как отмечают в пресс-службе вуза, кандидат должен иметь опыт работы на посту ректора не менее десяти лет.

Обязанности президента - участие в определении программы развития университета, в работе по совершенствованию образовательной, научной и управленческой деятельности, а также представительские функции.

Александр Леонидович соответствует всем требованиям, предъявляемым к кандидату на должность президента. Уставом ЮУрГУ предусмотрено тайное голосование. Члены ученого совета, выбирая президента университета, проголосовали за Александра Шестакова единогласно.

В пресс-службе вуза сообщили, что должность президента ЮУрГУ была свободна несколько лет. Экс-президент университета Герман Платонович Вяткин с 2019 года занимает должность советника при ректорате.

Совмещение должностей «ректор» и «президент» закон не допускает. Александр Шестаков сможет вступить в должность президента с момента сложения полномочий ректора ЮУрГУ – контракт заканчивается 22 июня.

В финале заседания ученого совета ректор Александр Шестаков поблагодарил коллег за поддержку и пообещал, что в новой должности будет также прилагать усилия для того, чтобы университет продолжал свое развитие.

«Несмотря на то, что я иногда бываю жестким, члены ученого совета поддержали мою кандидатуру. Я буду помогать новому руководству ЮУрГУ. Учитывая мой опыт, знания, связи, которые были наработаны за 17 лет, я буду помогать», - резюмировал ректор.

СПРАВКА

Александр Шестаков на посту ректора Южно-Уральского государственного университета находится 17 лет. Свою трудовую деятельность начал в 1975 году после окончания ЧПИ с красным дипломом приборостроительного факультета в качестве преподавателя-стажера. В 1981 году досрочно окончил аспирантуру. В 93-м защитил докторскую диссертацию. В 94-м возглавил кафедру «Информационная измерительная техника». С 1996 года работал деканом приборостроительного факультета. В 99-м был назначен проректором ЮУрГУ по научной работе. С 2005 года является ректором Южно-Уральского государственного университета. С 2008 года - депутат Законодательного собрания Челябинской области.

Александр Шестаков - вице-президент Российского Союза ректоров, председатель Совета ректоров вузов Уральского федерального округа и Совета ректоров вузов Челябинской области.