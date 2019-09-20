Алексей Текслер официально вступил в должность губернатора Челябинской области
Политика
Сегодня, 11:28
Автор: 
Инна Шемаева

Сегодня, 20 сентября, Алексей Текслер, одержавший убедительную победу на выборах губернатора Челябинской области, официально вступил в должность главы региона.

Вступление Алексея Текслера в должность губернатора Челябинской области проходило в театре драмы имени Наума Орлова. На церемонию инаугурацию приглашены первые лица региона, а также полпред президента в УрФО Николай Цуканов, министр энергетики России Александр Новак, губернатор Курганской области Вадим Шумков. В театре драмы также присутствуют общественники, учителя, врачи, ветераны и представители конфессий. В зале присутствуют также мама, супруга и сын Алексея Текслера.

 «8 сентября 2019 года в Челябинской области прошли выборы губернатора Челябинской области. Решением избирательной комиссии выборы были признаны состоявшимися. 69,3% избирателей проголосовали за Алексея Текслера», - сказал председатель областной избирательной комиссии Сергей Обертас.

Алексей Текслер произнес клятву на Уставе Челябинской области и официально вступил в должность губернатора Челябинской области.

«Клянусь при осуществлении полномочий верно служить народу, уважать и защищать права граждан…, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности для процветания Челябинской области», — сказал Текслер.

Автор: 
Инна Шемаева
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