Алексей Текслер получил удостоверение губернатора Челябинской области
Фото: 
Валерий Иванов
Политика
Сегодня, 19:50
Автор: 
Инна Шемаева

Сегодня, 16 сентября, Алексею Текслеру вручили удостоверение избранного губернатора Челябинской области. Официально он вступит в должность после инаугурации, которая назначена на 20 сентября.

Вручение удостоверения губернатора состоялось на заседании избирательной комиссии Челябинской области. Об этом сообщила пресс-секретарь облизбиркома Екатерина Колбышева.

Фаворит южноуральцев Алексей Текслер победил с результатом в 69,31% голосов. Константин Нациевский, который выдвигался от КПРФ, набрал в результате выборов 12,02% голосов. Виталий Пашин из ЛДПР – 8,84%. Сергею Смышляеву («Родина») отдали свои голоса 3,27 процента избирателей. Пятому кандидату, Алексею Севастьянову, представлявшему на выборах «Гражданскую силу», доверить пост главы региона смогли бы 3,23% жителей Челябинской области.

В Единый день голосования явка на избирательные участки превысила 45 процентов. Проголосовать за главу области и депутатов муниципальных органов власти пришли более одного миллиона 170 тысяч человек.

Автор: 
Инна Шемаева
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