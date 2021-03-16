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Более пяти тысяч наблюдателей планирует подготовить южноуральский штаб по контролю за выборами в Госдуму

В Челябинской области на базе Общественной палаты региона начал работу штаб по контролю и наблюдению за выборами в Государственную Думу России. Удавалось ли предотвращать нарушения на избирательных участках общественным наблюдателям и как изменился процесс обучения, рассказали сегодня, 16 марта, на пресс-конференции в «Гранаде Пресс».

В состав штаба вошли 20 человек, среди которых есть юристы, журналисты и другие лидеры общественного мнения. По словам председателя Общественной палаты Челябинской области Николая Дейнеко, главный принцип работы штаба – непредвзятость.

«Необходимо обеспечить независимый контроль за проведением выборов и сформировать корпус независимых наблюдателей. В течение полугода занятия для них будут проводить тренеры, а по итогам обучения пройдет тестирование. Наблюдатели важно не поймать за руку нарушителя, а предотвратить саму ситуацию», – отметил Николай Дейнеко.

Так, на очных занятиях будут моделироваться связанные с нарушениями ситуации, в которых могут оказаться будущие наблюдатели. В формате игры обучающихся научат с ними справляться. Однако, по словам Николая Дейнеко, в 2020 году серьезные нарушения, которые могли бы повлиять на итоги голосования, общественными наблюдателями замечены не были. Чаще всего в штаб обращались с жалобами на техническое оснащение. Например, не работали термометры: «На участке просто не прочитали инструкцию. На исход голосования это не повлияло, а шума было много».

«У нас уникальная база по подготовке наблюдателей. Помимо моделирования ситуаций, мы уделяем внимание и вопросам взаимодействия наблюдателя с другими участниками наблюдательного процесса – членами УИК, СМИ», – рассказал региональный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Григорий Ваулин.

Как и в прошлом году, добровольцы должны понимать, что трехдневное голосование подразумевает напряженную работу. По словам руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области Валерия Шагиева, добровольцы, которые заявятся, должны понимать, что работа не будет оплачиваться.

«Надо будет что-то решать наблюдателям и с пятницей – первым днем голосования. Три дня такой работы – большое испытание. Насколько хватит бензина и желания – тоже вопрос. На этих выборах нам понадобится в три раза больше наблюдателей, чем обычно. Где-то придется объединять усилия, концентрировать силы на наиболее пожароопасных участках», – поделился Валерий Шагиев.

Он также добавил, что, по его оценкам, сама предвыборная кампания будет интересной и серьезной. Не обойдется без черных технологий. Еще одна задача штаба – вовремя реагировать на них и давать экспертную оценку.

Все замечания по предвыборной кампании южноуральцы уже могут выразить по телефону горячей линии штаба +7 351 751-42-45.