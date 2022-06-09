Денис Моисеев: Я готов в любой момент выехать на Донбасс

Сегодня, девятого июня, в Челябинске на мероприятии по отправке гуманитарной помощи на Донбасс, спикером выступил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Денис Моисеев.

Во время пресс-подхода корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» поинтересовался у Дениса Моисеева, поедет ли он лично в подшефные города Челябинской области на территории ЛНР и ДНР.

«Я работаю в структурном подразделение партии «Единая Россия». В любой момент, как только возникнет необходимость, я готов выехать и оказывать всю необходимую помощь Донбассу», - сказал Денис Моисеев.