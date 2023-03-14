Депутат Госдумы от Челябинской области досрочно слагает полномочия

Депутат Госдумы от Челябинской области 25-летний Максим Гулин (избранный в составе списка от партии «Новые люди») досрочно сложил полномочия в связи с переходом на новое место работы.

Об этом парламентарий сообщил на личной странице в «ВКонтакте».

«Да, это действительно так. В связи с переходом на новое место работы, - написал Максим. - Принцип “Новых людей”: 20 процентов теории, 80 - практики. Продолжаю его придерживаться и иду реализовывать наработанные в Госдуме инициативы на деле».

Депутат также добавил, что на сегодня много сделано для построения интересной и продуманной системы работы со школьниками на законодательном уровне. «Важно реализовать все наши инициативы на земле», - подчеркнул Гулин.

Во вторник в электронной базе Госдумы был опубликован соответствующий проект постановления о прекращении полномочий депутата Максима Гулина.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Гулина Максима Алексеевича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого политической партией "Новые люди", 13 марта 2023 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу», - говорится в проекте постановления.

Постановление будет рассмотрено на заседании Госдумы 16 марта 2023 года и вступит в силу с момента его принятия.