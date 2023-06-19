Депутаты Магнитогорска поддержали инициативу жителей

В Магнитогорске (Челябинская область) в связи с поступающими обращениями горожан Собрание депутатов утвердило изменения в Положение о территориальном общественном самоуправлении.

По словам председателя Собрания Александра Морозова, урегулирован вопрос реализации инициативы жителей по изменениям границ ТОС – присоединение, объединение или разделение территорий.

Теперь, если жители решат расширить границы территории, на которой осуществляется общественное самоуправление, разделить территорию одного ТОС на несколько или, наоборот, объединиться в одну, они решают этот вопрос на собрании или конференции граждан, проживающих на соответствующих территориях.

Городское Собрание по предложению населения или органа ТОС устанавливает новые границы территории, на которой осуществляется ТОС, а также созывает собрание или конференцию по вопросу изменения границ территории ТОС. Новые границы территории, на которой осуществляется ТОС, закрепляются в Уставе ТОС.

СПРАВКА: Первые органы территориального общественного самоуправления появились в Магнитогорске 25 лет назад, в 1998 году. В настоящее время их насчитывается уже 51, причем один из них имеет статус юридического лица. Охват населения территориальным общественным самоуправлением - более 90 процентов.

Территориальное общественное самоуправление - это объединение инициативных граждан, при помощи которого они могут решать широкий круг вопросов, направленных на улучшение качества жизни. В частности, участники объединения могут создавать проекты и программы развития соответствующей территории, принимать решения о благоустройстве дворов вокруг своих домов, о ремонте дорог и тротуаров, о защите экологии и объектов культурного наследия.