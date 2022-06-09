09.06.2022
В Красноармейском районе продолжается поиск пропавших рыбаков
09.06.2022
Ашу затопило. Люди не могут выйти из домов
09.06.2022
Челябинские предприятия увеличили производительность благодаря нацпроекту
09.06.2022
Челябинский театр современного танца покажет свои работы на новой площадке
09.06.2022
На День России в Челябинске установят 8-метровый флаг
09.06.2022
Челябинский НХТ закрыт на ремонт, но не закрыт для зрителей
Экс-чиновник из Челябинска назначен замруководителя администрации главы ДНР
09.06.2022
Пленный из ВСУ: На нас просто забили
09.06.2022
Из Челябинской области отправили очередную партию гуманитарной помощи жителям Донбасса
08.06.2022
Пленный украинец: Командование нас кинуло
08.06.2022
Финны называют вступление своей страны в НАТО «сумасшествием» и «переворотом»
В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа
08.06.2022
В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
07.06.2022
Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья
07.06.2022
Запад красит российскую молодёжь в голубой цвет
06.06.2022
Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным
06.06.2022