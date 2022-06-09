Экс-чиновник из Челябинска назначен замруководителя администрации главы ДНР

Уроженец Челябинска, работавший в администрации Челябинского городского округа, Александр Костомаров назначен заместителем руководителя администрации главы Донецкой Народной Республики (ДНР).

Соответствующий Указ подписал глава ДНР Денис Пушилин восьмого июня 2022 года. Документ размещен на официальном сайте главы Республики.

«Указом Глава ДНР №270 от 8 июня 2022 года Костомаров Александр Константинович назначен первым заместителем Руководителя Администрации Главы Донецкой Народной Республики, - отмечается на сайте. - Документ вступает в силу со дня его подписания».

ДЛЯ СПРАВКИ

Александр Константинович Костомаров родился 13 мая 1977 года в Челябинске. В 1998 году окончил Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков имени Новикова по специальности «Командная тактическая авиация и эксплуатация воздушного транспорта».

В 2005 году закончил курс переподготовки в Уральской академии госслужбы.

Начал трудовую деятельность в 1998 году менеджером в компании «Внешсоюз-ПКФ» (Екатеринбург), работал программистом в школе.

В 2003 году перешел на работу в администрацию Челябинска, где сначала занимал должность ведущего специалиста отдела общественного самоуправления, в 2004 году – аналогичный пост в Управлении по взаимодействию с общественными объединениями.

В 2005 году занял место главного специалиста по строительству Челябинского регионального комитета партии «Единая Россия». Через два года возглавил отдел, а в 2009 году назначен первым заместителем регионального комитета партии.

В 2010 году переехал в Москву и стал советником отдела по работе Управления партийного строительства.

В 2012 году назначен вице-губернатором Архангельской области.

С 2014 года исполнял обязанности начальника ГУ территориальной политики Подмосковья. В 2016 году - председатель правительства Московской области, в 2019 году назначен заместителем губернатора Липецкой области (курировал политический блок).

С февраля 2020 года по октябрь 2021 года работал заместителем губернатора Ульяновской области.