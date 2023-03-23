Еще два претендента на пост главы Миасса подали документы в комиссию

Сегодня, 23 марта, еще два претендента на должность главы Миасского городского округа (Челябинская область) подали заявления для участия в конкурсе.

Документы предоставили вице-губернатор 50-летний Егор Ковальчук и начальник управления имущественных отношений администрации Миасского округа 33-летний Николай Булдыгин, сообщает пресс-служба Собрания депутатов.

Напомним, третьего марта 2023 года на сессии Собрания депутатов Миасского городского округа принята досрочная отставка главы Григория Тонких, который руководил муниципалитетом с 2018 года. Шестого марта был объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность Главы. На прошлой неделе, 15 марта, поступило первое заявление от генерального директора ООО «Аргус групп М», 56-летнего Виктора Легенчука из Челябинска.

Прием документов продлится до 17 часов пятницы, 24 марта. Затем конкурсная комиссия (в составе шести человек)

Затем будет проводиться проверка всех документов, представленных претендентами на должность мэра. Решение о регистрации кандидатов будет принято на предварительном заседании конкурсной комиссии.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Миасского городского округа назначен на 11 мая 2023 года.

ДЛЯ СПРАВКИ

Егор Викторович Ковальчук родился 28 марта 1973 года в Челябинске. Имеет три высших образования: по специальностям «Экономика и управление на предприятии в машиностроении», «Юриспруденция», «Водоснабжение и водоотведение».

Трудовую деятельность начал в 1995 году экономистом Южно-Уральского филиала Машбанка. С 1995 по 2005 годы работал в банковской сфере, пройдя путь от специалиста третьей категории до первого заместителя ЗАО КБ «Ураллига». В 2005 году перешел на муниципальную службу. С 2005 по 2010 годы – генеральный директор МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска. С 2010 по 2012 годы – заместитель главы администрации города Челябинска по жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель главы администрации города Челябинск по городскому хозяйству.

В 2012 году перешел на государственную службу. С 2012 по январь 2014 года – министр промышленности и природных ресурсов Челябинской области. С января по октябрь 2014 года – и.о. министра, министр радиационной и экологической безопасности Челябинской области. С 2015 по 2019 годы – директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. До назначения на должность заместителя Губернатора Челябинской области работал исполняющим обязанности начальника отдела департамента спецпроектов Минстроя России. С 21 сентября 2019 года назначен на должность заместителя губернатора Челябинской области.

Николай Юрьевич Булдыгин родился в 1989 году. Имеет высшее юридическое образование и работает в администрации Миасса с 2011 года.