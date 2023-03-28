Глава комитета мобилизационной работы Челябинской области уходит в отставку

Председатель комитета мобилизационной работы Челябинской области Сергей Малышев через месяц покинет занимаемый пост.

Соответствующее постановление об отставке подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Малышева Сергея Яковлевича от замещаемой должности председателя Комитета мобилизационной работы Челябинской области, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы 26 апреля 2023 года по инициативе гражданского служащего», - говорится в документе.

Сергей Малышев работал с Комитете мобилизационной работы с 2008 года. Сначала ведущим специалистом, затем начальником отдела. В январе 2014 года он был назначен председателем комитета и затем переназначен 25 сентября этого же года (на следующий день после официального вступления в должность губернатора Бориса Дубровского и отставки правительства).

До Малышева во главе комитета стоял Владимир Тамарцев. Он уволился по собственному желанию после добровольного ухода с поста губернатора Михаила Юревича (15 января 2014 года).