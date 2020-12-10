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Депутат против спикера

Исключенный из «ЕР» Хазиев обеспокоен благосостоянием Андрея Шмидта

Депутат Центрального района Челябинска Марсель Хазиев считает, что председатель челябинской городской думы Андрей Шмидт слишком много получает.

По мнению Хазиева, доходы спикера слишком велики и их неплохо бы сократить, а высвободившиеся бюджетные средства пустить на нужды здравоохранения, в том числе на зарплату врачам, материально-техническое обеспечение поликлиник и больниц.

Возмущенный благосостоянием Андрея Шмидта, Марсель Хазиев написал обращение на имя секретаря челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексея Текслера с просьбой дать свою оценку размеру заработной платы председателя челябинской думы.

В обращении, которое депутат опубликовал на своей странице в ВК, он пишет, что годовой доход Андрея Шмидта составляет пять с половиной миллионов.

Хазиев не только просит главу челябинского отделения «ЕР» дать оценку ситуации, но и призывает коллег-депутатов пересмотреть бюджет.

Руководитель пресс-службы гордумы Челябинска Лариса Окунева, комментируя действия Хазиева, отметила, что Андрей Шмидт получает ровно ту зарплату, которая была установлена при прежнем спикере Станиславе Мошарове.

«В этом году заработная плата Андрея Владимировича была проиндексирована на три процента, как и у всех российских бюджетников, - по указу президента», - подчеркнула Лариса Окунева.

К слову, у самого Марселя Хазиева репутация в политических кругах подмочена. Так, на выборах в Заксобрание Челябинской области его исключили из «Единой России», обвинив в работе на кандидата от «Справедливой России».