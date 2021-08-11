Каждый второй челябинец положительно относится к голосованию через Интернет

Центральная избирательная комиссия России утвердила порядок дистанционного электронного голосования на выборах, назначенных на 19 сентября 2021 года. Социологи Челябинского филиала РАНХиГС выяснили отношение жителей Челябинска к такой возможности.

Более половины челябинцев, принявших участие в опросе (51,7%), относятся положительно к возможности электронного голосования на портале «Госуслуги».

Довольно внушительна по численности и группа тех, кто отрицательно относится к электронному голосованию. В этой группе – 40,7% респондентов.

Напомним, еще в июле 2020 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центр политической конъюнктуры представили данные исследования об отношении россиян к электронному голосованию в контексте апробирования данного формата на голосовании по поправкам к Конституции. Отмечалось, что масштабное тестирование электронного голосования привело к росту числа граждан, готовых его использовать.

Однако динамика этого роста показывает, что институционализация электронного формата не приведет к взрывному росту его потенциальной аудитории.

Кроме того, аналитики резюмировали, что уже на тот момент число сторонников электронного голосования достигло уровня, который невозможно игнорировать: более половины россиян были готовы проголосовать через интернет, а треть граждан предпочли бы электронный формат голосования традиционной форме волеизъявления.