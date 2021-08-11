11.08.2021
В Миассе при благоустройстве деревья «закатали» в асфальт
11.08.2021
Каслинское литье из коллекции Исторического музея украсит мультимедийную выставку в столице
11.08.2021
Челябинский депутат назначен координатором федерального проекта по работе с инвалидами
11.08.2021
Вместе с Музеем Победы Исторический музей Южного Урала участвует в акции «День фронтовой собаки»
11.08.2021
Серийному убийце из Миасса «светит» пожизненный срок
11.08.2021
Каждый второй челябинец положительно относится к голосованию через Интернет
Каждый второй челябинец положительно относится к голосованию через Интернет
Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта
10.08.2021
Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице
09.08.2021
В минэкологии дали объяснение химическому запаху в Челябинской области
09.08.2021
Челябинскую область накрыло туманом с гарью от лесных пожаров из Якутии
09.08.2021
Алексей Текслер попросил поддержки у Владимира Путина
06.08.2021