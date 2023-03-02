Комиссия по законности Собрания депутатов Миасса одобрила отставку главы города

Постоянная комиссия Собрания депутатов Миасского городского округа по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления (Челябинская область) одобрила отставку главы Григория Тонких и изменения в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра.

Напомним, 15 февраля 2023 года глава Миасского городского округа Григорий Тонких сообщил в соцсетях о намерении досрочно покинуть занимаемый пост.

Сегодня, второго февраля, на заседании комиссии по законности принята отставка главы. Завтра, третьего февраля, после утверждении соответствующего решения на заседании Собрания будут досрочно завершены полномочия главы Григория Тонких.

Депутатам также предстоит назначить временно исполняющего обязанности главы. Единороссы намерены рекомендовать на и.о. мэра председателя Собрания депутатов Миасского городского округа Дмитрия Проскурина. Но тогда Дмитрию Георгиевичу на время исполнения обязанностей градоначальника придется делегировать полномочия спикера одному из своих заместителей.

На заседании также планируется утвердить новое положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Миасского городского округа. Сегодня комиссия одобрила внесение поправок, необходимость которых была обусловлена изменениями в федеральном законодательстве, в Уставе МГО. Внесены также технические правки.

На сессии также утвердят трех представителей от Миасского собрания депутатов в конкурсную комиссию и направят решение губернатору, чтобы он делегировал в комиссию еще троих от областной власти.

В ближайшее время будет объявлен конкурс и, вероятнее всего, в мае состоится сессия, на которой выберут нового главу Миасского городского округа.