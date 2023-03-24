За пост главы Миасса намерены побороться трое мужчин и одна женщина

Сегодня, 24 марта, в 17 часов закончился срок приема документов от кандидатов на должность главы Миасского городского округа (Челябинская область). За пост мэра планируют побороться четверо претендентов – трое мужчин и одна женщина.

В заключительный день приема о своем намерении участвовать в конкурсе заявила 39-летняя Анастасия Захарова - начальник отдела социальных проектов ООО «Завод СпецАгрегат», депутат Собрания Миасского округа. первое заявление от.

Напомним, что ранее документы на конкурс подали трое: 56-летний Виктор Легенчук из Челябинска - генеральный директор ООО «Аргус групп М», 50-летний Егор Ковальчук - вице-губернатор, 33-летний Николай Булдыгин - начальник управления имущественных отношений администрации Миасского округа.

Виктор Легенчук - бизнесмен из Челябинска, Егор Ковальчук - заместитель губернатора и Николай Булдыгин - начальник управления имущественных отношений администрации Миасского округа.

Комиссией по законности в состав конкурсной комиссии рекомендованы Сергей Сесюнин, исполняющий обязанности председателя Собрания, и председатели депутатских комиссий Николай Кривошеев и Павел Логинов. По завершению формирования конкурсной комиссии на предварительном заседании по итогам проверки документов будет принято решение о регистрации кандидатов. Конкурс назначен решением Собрания депутатов на 11 мая.

ДЛЯ СПРАВКИ

Захарова Анастасия Тарасовна родилась четвертого декабря 1983 года. В 2006 году окончила Южно-Уральский Государственный университет по специальности «Финансы и кредит», в 2020 году - Всероссийскую академию внешней торговли Министерства экономического развития РФ и РАНГХиГС по специальности «Управление персоналом».

Свою трудовую деятельность начала в 2008 году в финансовом управлении Миасского городского округа, где проработала пять лет.

С 2013 года по настоящее время занимает должность начальника отдела социальных проектов ООО «Завод СпецАгрегат».