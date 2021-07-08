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08.07.2021

В Челябинске открылся спорткомплекс «Динамо», не имеющий аналогов в городе
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Трое медицинских работников из Челябинской области одержали победу в большом всероссийском конкур
08.07.2021

Три медика из Челябинской области признаны лучшими в России
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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08.07.2021

Спасатели Троицка нашли пропавшую пенсионерку с диабетом спустя неделю поисков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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08.07.2021

Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев обсудил с жителями Челябинска наболевшие вопросы
Политика
08.07.2021 15:16

Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев обсудил с жителями Челябинска наболевшие вопросы

Вчера, 7 июля, в рамках проекта «100 городов» Челябинскую область посетил депутат Государственной Думы, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев. Встречи с жителями области в очередной раз вскрыли ряд проблем, с которыми Алексей Журавлев пообещал разобраться.

Первая встреча прошла на базе «Автомобильного завода „УРАЛ“. Ветераны отрасли пожаловались на маленькую пенсию, рост платежей за коммунальные услуги. Негодовали, что до сих пор не закреплена на федеральном уровне льготная категория «Дети войны». Политик отметил, что партия добивается утверждения этой льготной категории, а также закрытия Пенсионного Фонда РФ, что позволило бы высвободить десятки миллионов рублей, которые можно направить на увеличение пенсий.

Также встреча Алексея Журавлева с челябинцами прошла на центральной улице города. Затронули проблемы обманутых дольщиков и капремонта в старом жилом фонде.

Алексей Александрович рассказал, что обращений от челябинцев поступает много.

«В основном это проблемы необоснованного повышения тарифов ЖКХ, сложности с социальными пособиями, проблемы маленьких пенсий. Это вопросы больше бюрократического характера, но они решаются быстро и оперативно. Есть, конечно, и более сложные проблемы – это обманутые дольщики».

Депутат отметил, что в России проблема обманутых дольщиков стоит уже менее остро, к тому же есть президентская программа, которая предполагает полное решение этой проблемы к 2024 году. Другое дело, что ждать до 2024 года не хочется. Вот, например, Игорь, житель Копейска (АН «Серебряный ключ») ждет свою квартиру уже 6 лет: «У нас где-то 170 квартир. Большой дом, три подъезда. Все уже устали ждать, у всех уже выросли дети. Конечно, мы обращались в разные инстанции, есть много ответов».

Алексей Журавлев посоветовал сделать обращение на его имя, переслать все ответы инстанций: «Я вас уверяю, меня услышат. А если ничего не будут делать – это вопрос чреватый последствиями». 

Также обратилась к депутату местная жительница Дарья по вопросу капремонта в старом жилом фонде Челябинска.

«Мы просто в ужасе. Дому 89 лет. Изношенность перекрытий – около 80%. А в нем затеяли капремонт. Кажется, стены обвалятся скоро и крыша. Такое ощущение, что залатают все по-быстрому, а дальше – живите как хотите!», – рассказала Дарья.

Обращение к Алексею Журавлеву Дарья уже написала, подписались многие жильцы дома. Политик заверил, что ожидать звонка от юристов можно уже на этой неделе.

Алексей Журавлев уже не первый раз посещает Челябинск и отмечает сильную вовлеченность горожан в местные проблемы.

Автор: Екатерина Михайлова
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 8 июля, в Администрации Курчатовского района состоялось торжественное награждение семей-
08.07.2021

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В Карталинском муниципальном районе (Челябинская область) горит лес, местные жители в панике.
Лесные пожары
Лесные пожары
08.07.2021

В Карталинском районе горит лес
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске открылся спортивный комплекс «Динамо», который по размеру и уровню оснащения не имее
08.07.2021

В Челябинске открылся спорткомплекс «Динамо», не имеющий аналогов в городе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Трое медицинских работников из Челябинской области одержали победу в большом всероссийском конкур
08.07.2021

Три медика из Челябинской области признаны лучшими в России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Память погибшего на Донбассе Павла Цыпышева увековечат в Челябинске
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